Napoli su Gatti, ma per Tmw è quasi fatta per il rinnovo con la Juve

La Juventus continua a lavorare per i rinnovi di Federico Gatti e Weston McKennie. Secondo quanto raccolto da TMW, c'è fiducia in casa bianconera, anche se servirà ancora un po' di tempo per mettere tutto nero su bianco.

Il difensore, che ha un contratto in scadenza nel 2028, prolungherà fino al 2029. Il suo nome era stato accostato anche al Napoli nelle scorse settimane dato l'ottimo rapporto con Manna e non è detto che il rinnovo voglia dire permanenza certa alla Juve. Staremo a vedere. Due anni in più invece per il centrocampista statunitense, il cui contratto scadrà nel 2026: la Juventus ha intenzione di blindarlo con un contratto fino al 2028.