Relevo - Il Napoli cerca due profili per rinforzare il centrocampo: Ferguson tra i primi in lista

Matteo Moretto, esperto di mercato di Relevo, è intervenuto sul canale Youtube del collega Fabrizio Romano parlando delle mosse di mercato del Napoli nel reparto di centrocampo: "Bisogna chiarire quale sarà il futuro di Anguissa, c'è questa forte possibilità che saluti Napoli a fine anno. Ma al di là di Anguissa, il Napoli comunque vuole rinforzare il centrocampo, sta cercando due profili per poter andare a a migliorare il reparto.

Abbiamo già parlato di Frattesi, che è sicuramente un'opzione e nelle ultime ore abbiamo riparlato di Ferguson del Bologna, centrocampista scozzese di 25 anni, è rientrato da un infortunio importante al legamento crociato. Quindi adesso non sta giocando molto anche per questo motivo qui, ma ricordiamo tutto quello che ha fatto e dimostrato in Italia nelle passate stagioni. Il Napoli sta continuando a lavorare su Ferguson, è un profilo che piace moltissimo e consiglio tenerlo ad una posizione abbastanza alta nella lista delle preferenze del Napoli".