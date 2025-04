Ag. Obaretin: "Possibilità concreta di rivederlo ancora a Bari. Magari in Serie A"

“È stato molto soddisfatto di quest'annata si è ambientato bene, ha trovato una realtà seria, con uno staff tecnico molto preparato ed esigente, che è riuscito a tirare fuori da lui tantissime cose positive”. Il procuratore Lorenzo Lazzari ai microfoni di Tuttobari.com parla così della stagione del difensore Nosa Edward Obaretin aprendo anche a un futuro in biancorosso del difensore di proprietà del Napoli: “Dall’altra parte, anche lo staff dirigenziale ha avuto un peso fondamentale, penso in particolare a Valerio Di Cesare, che è stato una sorta di ala protettiva. Un riferimento vero e proprio. Il suo passato da calciatore in quel ruolo, a certi livelli, ha reso tutto più semplice per Nosa”.

Lazzari torna poi sul trasferimento estivo: “Quando si è presentata l’opportunità Bari non ci ha pensato due volte. Oltre alla categoria, hanno inciso molto la piazza, la tifoseria, l’ambiente. Napoli? Il fatto che abbia in comune la proprietà col Bari ha sicuramente agevolato i tempi del trasferimento, ma la scelta era stata fatta soprattutto per motivi tecnici. La scelta è stata fatta prima di tutto per motivi tecnici. Magalini, Di Cesare, lo staff e l’allenatore hanno voluto il ragazzo e dopo è arrivato il via libera”.

Spazio infine al futuro: “La sua intenzione è di crescere ancora, magari proprio a Bari dove si trova benissimo con la città, il gruppo e la società. Al momento, però, abbiamo deciso insieme di restare concentrati sugli obiettivi di squadra. Parleremo del futuro solo a fine stagione, ma sì, c’è una possibilità concreta di rivederlo ancora qui. Magari in Serie A”.