Atalanta, Gasperini su Koopmeiners: "Mai parlato di altre squadre con lui"

vedi letture

Mister Gian Piero Gasperini, intervenuto a Sky Sport, ha parlato anche dei rumors di mercato che vorrebbero Koopmeiners nel mirino di Juventus e Napoli: "Non abbiamo mai parlato di altre squadre con lui, né a fine campionato né da quando è rientrato. Peccato per il piccolo infortunio che ha avuto prima dell'Europeo, che non gli ha permesso di rispondere alla chiamata della Nazionale olandese. Si è curato molto bene durante quest'estate e adesso si sta allenando bene, sta giocando. Come sempre è un giocatore molto presente durante gli allenamenti".

L'allenatore dell'Atalanta ha poi parlato della prestigiosa Supercoppa europea in programma a Varsavia contro il Real Madrid a metà agosto: "Trovare il Real Madrid in finale di Supercoppa europea era qualcosa difficile da immaginare, lo era già giocarci in amichevole ad agosto. Mi aspetto un appuntamento straordinario, tanti nostri tifosi si stanno organizzando per venire a seguirci a Varsavia anche se non sarà facile".

Chiosa sul suo prossimo avversario Carlo Ancelotti, ex compagno di corso: "Ancelotti è una persona straordinaria, non solo per quello che ha fatto sul campo ma anche per l'equilibrio che ha sempre mantenuto nelle dichiarazioni. Al massimo Carlo alza il sopracciglio (ride, ndr). Sarà molto bello incontrarlo in Supercoppa, abbiamo fatto il corso da allenatori insieme negli anni '90".