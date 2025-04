Atalanta-Rui Patricio, sarà addio: l’obiettivo è un portiere di proprietà del Napoli

L'avventura di Rui Patricio all'Atalanta si concluderà ufficialmente presumibilmente il prossimo 30 giugno 2025. Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla redazione di TuttoAtalanta.com, il club nerazzurro e il portiere portoghese, che era arrivato la scorsa estate a parametro zero dopo la scadenza del contratto con la Roma, non prolungheranno l'accordo annuale.

La dirigenza nerazzurra è già al lavoro per individuare un nuovo portiere di livello, che possa essere all'altezza del ruolo e complementare a Carnesecchi, fresco di rinnovo e ormai titolare indiscusso della porta nerazzurra. L'Atalanta ha messo da tempo gli occhi su Elia Caprile, che il Cagliari vuole riscattare dal Napoli.

La Dea punterà a reperire un secondo portiere di qualità e prospettiva, che permetta di mantenere alto il livello di competitività, assicurando affidabilità ogni volta che sarà necessario dare riposo al numero uno nerazzurro.