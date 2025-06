Ultim'ora Osimhen, l'Al-Hilal ci riproverà! Romano: "Niente Premier se non si abbassa l'ingaggio"

vedi letture

Tra Victor Osimhen e l'Al-Hilal potrebbe non essere finita. Nonostante il recente rifiuto nella finestra per il Mondiale per Club, il club arabo non s'è arreso di poter arrivare al nigeriano successivamente. L'opportunità - secondo quanto riferito da Fabrizio Romano - potrebbe ripresentarsi più avanti considerando che ci sono tanti mesi davanti. L'Al-Hilal continua a pensare ad Osimhen, ma anche a Theo Hernandez che ha anche lui declinato, e non ha perso le speranze.

L'interesse arabo è da tenere in considerazione, nonostante l’irritazione per offerte importanti rifiutate dopo aver trovato l'accordo anche col Napoli per 75mln di euro.Anche perché l'attesa di Victor Osimhen per la Premier League potrebbe non essere così concreta. C'è il Galatasaray, ma lo stipendio da 12mln di euro rende difficile l'interesse dei club inglesi: l'unica possibilità per lui - riferisce l'esperto - è di abbassarsi l'ingaggio ma non arrivano segnali in questo senso almeno per il momento.