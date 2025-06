Beukema, da Bologna annunciano: "No al Napoli, ecco la cifra altissima che serve"

Trenta milioni non bastano. Il primo assalto del Napoli per Beukema - al quale è già stato prospettato un quinquennale da 3 milioni netti l’anno - è stato respinto al mittente, secondo l'edizione bolognese del quotidiano Repubblica. Il Bologna tiene il punto e alza la posta a ben 40 milioni, facendo anche capire che, nella peggiore delle ipotesi, solo uno tra l’olandese e Ndoye (altro pallino di Conte) lascerà Casteldebole in questa sessione di mercato per non indebolire la rosa a disposizione di Italiano.

Sono ore decisive, si legge, per il destino dei pezzi pregiati della squadra, e in particolare per la difesa, il primo reparto che i dirigenti vogliono puntellare in vista del ritiro estivo. Sistemati gli esterni coi rinnovi di Lykogiannis e De Silvestri (sostituti naturali della linea verde Holm-Miranda), ora si pensa a valutare gli altri centrali in dotazione: Casale dovrebbe rimanere a Casteldebole nonostante le richieste del Verona, mentre Erlic è più vicino alla partenza. Il nuovo nome sulle ali d’attacco è invece il marocchino Ez Abde Ezzalzouli, 23 anni, del Betis Siviglia.