Da Siviglia - Muro per Juanlu, rifiutata seconda offerta del Napoli: la richiesta

Il Siviglia ha rifiutato anche la seconda offerta presentata dal Napoli per Juanlu Sánchez. Secondo quanto riportato da ElDesmarque, il club partenopeo ha ritoccato al rialzo la proposta iniziale, portandola a una cifra leggermente superiore ai 15 milioni di euro complessivi, tra parte fissa e bonus. Tuttavia, la dirigenza andalusa ha nuovamente detto no: per lasciar partire il terzino classe 2003 servono almeno 20 milioni di euro.

Il Siviglia non si schioda dalla sua richiesta, nonostante il giocatore abbia già trovato un’intesa di massima con il Napoli per un contratto fino al 2030. Il club azzurro resta dunque in attesa, forte del gradimento del calciatore e della volontà di chiudere l’operazione, ma dovrà probabilmente alzare ulteriormente l’offerta per convincere il club andaluso a cedere il giovane talento spagnolo.