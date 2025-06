Grealish-Napoli, clamoroso dall’Inghilterra: Conte lo vuole, può lasciare il City in prestito

Senza un trasferimento definitivo da qualche parte, Jack Grealish potrebbe lasciare il Manchester City anche in prestito. Mister 100 milioni di sterline infatti, secondo quanto appurato da The Guardian, sembra ormai costretto a cambiare aria dopo essere scivolato in basso nelle gerarchie di Pep Guardiola. La speranza del club inglese era di recuperare parzialmente quanto speso nel 2021, all'incirca 50 milioni di sterline, fermo restando l'ingaggio fuori di testa da 300mila sterline a settimana che i citizens devono accollarsi.



Ma senza offerte concrete, appunto, Grealish potrebbe partire a titolo temporaneo, meglio se un altro club si assuma la responsabilità di parte dello stipendio dell'inglese di 29 anni. Secondo il tabloid, diverse squadre dall'estero e in Premier League hanno domandato di lui, soprattutto il Newcastle. Ma stando a quanto si legge anche Antonio Conte vorrebbe portare l'ex Aston Villa al Napoli.