Osimhen resta nel mirino della Juve: nei prossimi giorni verrà fatto un tentativo

In casa Juventus, la priorità resta l'attacco. Il futuro di Dusan Vlahovic sarà decisivo per delineare le strategie di mercato del club. Qualora il centravanti serbo dovesse partire, la dirigenza bianconera sarebbe pronta a consegnare a Igor Tudor ben due nuovi attaccanti.

Il primo nome sulla lista è quello di Randal Kolo Muani. Dopo la partecipazione al Mondiale per Club con la Juve, l’attaccante francese tornerà al PSG, ma la volontà del giocatore di tornare a Torino potrebbe essere una leva importante per il suo riscatto, come riportato da SportMediaset.

Più complicata, invece, la pista che porta a Victor Osimhen. L'attaccante del Napoli è nel mirino della Juventus, che potrebbe muoversi concretamente nei prossimi giorni. Tuttavia, la concorrenza non manca: il Galatasaray è attualmente in vantaggio, dopo che il nigeriano ha respinto definitivamente l’offerta dell’Al-Hilal.