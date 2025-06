Il Napoli vuole Lookman! L’Atalanta non chiude alla cessione ma parte da una maxi-richiesta

Il Napoli punta forte su Ademola Lookman. L’attaccante nigeriano, già vicino all’addio all’Atalanta nella scorsa stagione, è stato individuato dal direttore sportivo Giovanni Manna - secondo quanto riportato da SportMediaset - come il profilo ideale per raccogliere l’eredità di Kvaratskhelia.

Lookman piace ad Antonio Conte, è attratto dall’idea di un nuovo progetto e rientra nei parametri economici, seppur elevati, fissati dal club partenopeo per questa sessione di mercato. L’Atalanta, come già accaduto un anno fa, è disposta a trattare, ma solo a fronte di un’offerta adeguata: la base di partenza è di 60 milioni di euro. Il Napoli, dal canto suo, è pronto a mettere sul piatto 50 milioni. La distanza c'è, ma i margini per lavorare a un'intesa non mancano.