Berardi al Napoli? Ma prima del 2025 non torna in campo: i tempi di recupero

Il nome di Domenico Berardi continua ad essere accostato al Napoli al posto di Lindstrom, diretto ormai all'Everton, ma c'è un grande problema. Il numero 10 del Sassuolo è infortunato e non tornerà in campo prima di gennaio, comunque prima del 2025.

Berardi, 30 anni ad agosto, 142 gol con il Sassuolo, ha terminato l'ultimo campionato a inizio marzo dopo la lesione completa del tendine d'Achille della gamba destra. Da tempo si allena in campo per rientrare al più presto ma comunque ci vorranno ancora diversi mesi, almeno sei. Col Sassuolo ha un contratto in scadenza nel 2027.