Beukema, altri contatti Napoli-Bologna: ecco la cifra giusta per chiudere

Dopo Luca Marianucci, il Napoli è a un passo da un altro difensore centrale: Sam Beukema sarà l'ennesimo rinforzo per il reparto arretrato di Antonio Conte. Le ultime arrivano direttamente dal Corriere del Mezzogiorno: "La missione Beukema sta per essere compiuta, il Napoli e il Bologna non sono più così distanti, il difensore olandese spinge affinchè al massimo entro la prossima settimana si completi il trasferimento.

Le parti si stanno avvicinando, l’affare potrebbe chiudersi a ridosso dei 30 milioni di euro, la valutazione a cui puntava il Bologna sin dalle battute iniziali della trattativa al di là delle richieste elevate nei primi appuntamenti. I colloqui sono frequenti, l’affare è sul rettilineo finale".