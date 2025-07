Ambrosino, la Cremonese insiste: i dettagli dell'operazione

Futuro ancora da scrivere per Giuseppe Ambrosino, giovane attaccante di proprietà del Napoli reduce da una stagione in prestito al Frosinone in Serie B. Per lui potrebbe arrivare il salto di categoria: stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, per l’ex Primavera azzurro continua a spingere forte la Cremonese neopromossa.

Il club lombardo proverà ad affondare il colpo nelle prossime ore, chiedendo al Napoli il trasferimento con la formula del prestito con diritto di riscatto. Gli azzurri, riferisce TMW, sembrano aprire a quest'opzione. Giuseppe Ambrosino nella scorsa stagione ha siglato 5 reti e fornito 3 assist con la maglia del Frosinone, contribuendo alla salvezza dei ciociari. Poche settimane fa, Ambrosino ha disputato l'Europeo Under 21 con l'Italia, segnando un gol bellissimo da punizione ai quarti di finale della competizione.