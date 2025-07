Lang-Napoli, dall'Olanda confermano: il PSV ha accettato l'offerta definitiva

Noa Lang diventerà un nuovo calciatore del Napoli: è questa la grande notizia delle ultime ore, che trova conferme anche dall'Olanda. Uno dei principali quotidiani dei Paesi Bassi, De Telegraaf, riporta che il PSV Eindhoven ha accettato l'offerta definitiva degli azzurri: 28 milioni di euro per il cartellino e il 10% di clausola sulla rivendita in favore del club di Eredivisie. I campioni d'Olanda hanno già individuato l'erede di Noa Lang: sono infatti in trattativa per Ruben Van Bommel dell'AZ Alkmaar.

Sul portale De Telegraaf si leggono alcuni passaggi interessanti sul calciatore: "Lang era stato acquistato dal PSV due stagioni fa dal Club Brugge per una cifra complessiva di 15 milioni di euro. Con questa somma, è diventato - insieme a Hirving Lozano - l'acquisto più costoso nella storia del club. Anche se il suo impatto è stato inferiore alle aspettative iniziali a causa dei numerosi infortuni nel primo anno, nella scorsa stagione Lang è stato determinante in diverse occasioni. Ad esempio nel match contro il Feyenoord, in cui ha segnato il gol vittoria nei minuti di recupero, permettendo al PSV di ottenere un successo cruciale nella corsa al titolo. Lang aveva già espresso il desiderio di trasferirsi a Napoli lo scorso gennaio, ma il PSV lo trattenne. Tuttavia, il club promise di collaborare per una cessione in estate qualora fosse arrivata l’offerta giusta. E ciò è avvenuto questo venerdì".