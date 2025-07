Ultim'ora Ndoye-Napoli, vicino l'accordo sul contratto! Radio Crc: decisivo l'ultimo rilancio

Il Napoli è scatenato sul calciomercato, si potrebbe concretizzare un triplo colpo: oltre ad essere nella fase finale nelle trattative per Noa Lang e Sam Beukema, si fanno importanti passi avanti anche per Dan Ndoye. L'operazione per l'attaccante svizzero è leggermente più complicata delle altre due, in quanto i costi sono più elevati, ma nella giornata di ieri si sono registrati miglioramenti significativi.

Stando a quanto riportato da Radio Crc, il Napoli ha quasi colmato la distanza che balla tra richiesta e offerta per il contratto del calciatore: è stato decisivo l'ultimo rilancio degli azzurri nella serata di ieri. Una volta raggiunta l'intesa totale con Dan Ndoye, la dirigenza partenopea potrà passare ai colloqui con il Bologna: sono note le condizioni elevate imposte dal club felsineo - si parla di oltre 40 milioni di euro per il cartellino - ma la cifra non sembra spaventare il Napoli che non ha mai mollato la presa fin qui.