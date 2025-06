Ultim'ora Beukema, Sky: contatti costanti con l'entourage! Il Bologna ha già rifiutato un'offerta

Il Napoli continua a muoversi sul mercato, con l’obiettivo di consegnare ad Antonio Conte una rosa il più possibile completa prima dell’inizio del ritiro estivo di Dimaro, in programma per il 17 luglio. La società è attiva su tutti i reparti: difesa, centrocampo e attacco sono sotto osservazione, con trattative in corso su più tavoli. Per la difesa il nome che stuzzica maggiormente la dirigenza partenopea resta quello di Sam Beukema. Il difensore olandese, reduce da una stagione positiva con la maglia del Bologna, è considerato un profilo ideale per il progetto di Conte. I rossoblù, tuttavia, hanno già respinto una prima offerta formulata dal club azzurro.

Nonostante il rifiuto iniziale, il Napoli non ha intenzione di mollare la presa. Come riferito da Sky Sport, i contatti con l’entourage del giocatore restano costanti, nella speranza di trovare presto un punto d’incontro che possa sbloccare la trattativa. La volontà degli azzurri è chiara: portare Beukema all’ombra del Vesuvio, limando la distanza tra domanda e offerta. Le prossime ore potrebbero rivelarsi decisive per capire se ci saranno margini concreti per chiudere l’operazione e regalare a Conte un rinforzo importante per la difesa.