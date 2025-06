Beukema, il Bologna fa muro: rifiutata l’ultima offerta del Napoli, la richiesta

Il Napoli continua il pressing per Sam Beukema, difensore olandese in forza al Bologna che piace molto ad Antonio Conte. Al momento, però, c'è ancora distanza tra le parti, visto il rifiuto del Bologna che ha detto no all'ultima offerta da 25 milioni.

Il club rossoblù - scrive il Corriere dello Sport - ne chiede 35 e nemmeno l'inserimento della contropartita Zanoli ha smosso il muro rossoblù. Dalla parte del Napoli ci sarebbe però la volontà del giocatore che avrebbe già trovato l'accordo con il club azzurro anche dal punto di vista economico.