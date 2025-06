Ultim'ora Il Napoli accelera per Lucca! Sky: le cifre dell'affare con l'Udinese

Sono giorni di valutazione per il Napoli. Ci sono due trattative parallele per quanto il ruolo di centravanti. Da una parte si tratta con il Liverpool per Darwin Nunez, dall’altra con l’Udinese per Lorenzo Lucca. Si sta decidendo in casa Napoli quello che può essere il profilo migliorare da affiancare a Romelu Lukaku, nelle ultime ore le valutazioni che si fanno con Conte, Manna e tutto lo staff, è che l’uomo giusto potrebbe essere Lucca. 35mln più 5 di bonus potrebbe essere la cifra giusta per trovare l’accordo con l’Udinese, con il giocatore c’era già stata apertura totale ed era stato già raggiunto un accordo nelle scorse settimane. La prossima settimana, che sarà anche quella dell’apertura ufficiale del calciomercato, potrebbe essere quella giusta dell’accelerata definitiva per Lucca.

Anche con Noa Lang c’era l’accordo col giocatore, nelle ultime ore si è trovato anche l’accordo con il Psv Eindhoven sulla base di 25mln più 5 di bonus. Sono stati, quindi, limitati anche gli ultimi dettagli affinché l’affare potesse andare in porto. Noa Lang è pronto a diventare un nuovo giocatore del Napoli. Per quanto riguarda il difensore centrale si sta lavorando su più tavoli, il primo nome è quello di Sam Beukema. Si dovrà cercare di lavorare con il Bologna per far scendere la richiesta. L’alternativa è Trevoh Chalobah del Chelsea. Per il terzino, invece, c’è l’accordo con Janlu Sanchez, adesso si lavorerà con il Siviglia. In questi giorni con il Bologna saranno fitte le telefonate anche per Dan Ndoye, l’accordo tra il Napoli e il giocatore è molto vicino nelle ultime ore. La valutazione del Bologna è molto alta, bisogna capire se il Napoli riuscirà ad abbassarla. A riferirlo è la redazione di Sky Sport.