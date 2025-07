Tutti pazzi per Zanoli: non solo il Bologna, ci pensano altri due club di Serie A

Alessandro Zanoli, in uscita dal Napoli, è uno dei nomi più ambiti delle ultime ore in Serie A. Classe 2000, sull'esterno ci sono infatti tre squadre del massimo campionato. In corsa, come riportato da Tuttomercatoweb.com, ci sono Bologna, Udinese e Parma. Sotto contratto col Napoli fino al 2028, nell’ultima stagione ha giocato con la maglia del Genoa collezionando 33 presenze fra campionato e Coppa Italia segnando anche un gol.

In uscita anche Simeone - Quello del Cholito Simeone resta un nome caldo in uscita del Napoli. Classe '95, l'attaccante è reduce da un'esperienza altalenante (per i pochi minuti giocati) con la maglia degli attuali campion d'Italia, da qui la ricerca di continuità e di un rilancio personale. Gli interessamenti, del resto, non mancano. Su tutti, per quanto riguarda la Serie A, ci sono sia il Torino che il Pisa. I granata gli offrirebbero una piazza ambiziosa, con Marco Baroni pronto a scommettere sulle sue qualità, mentre il club toscano sta insistendo in queste ore nonostante la squadra allenata da Gilardino sia comunque ad un passo da Nzola della Fiorentina.