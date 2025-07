Cheddira, spunta il Verona! Rifiutata la prima offerta, ci sono altri due club

Quale futuro per Walid Cheddira? L'attaccante marocchino è in uscita dal Napoli, tant'è che Antonio Conte non l'ha convocato né per il primo ritiro di Dimaro-Folgarida né per la seconda parte della preparazione estiva a Castel di Sangro. L'ex Bari e Frosinone è reduce da un prestito non esaltante in Spagna, all'Espanyol, dopodiché ha fatto ritorno in Italia.

Stando a quanto riferito da Radio Kiss Kiss Napoli, nelle ultime ore c'è stata una richiesta da parte dell'Hellas Verona per Cheddira, ma il Napoli ha rifiutato a causa della formula: gli scaligeri avevano proposto infatti un prestito con diritto di riscatto. Ora sulle sue tracce restano l'Udinese - con Gokhan Inler e Gianluca Nani che hanno telefonato al club azzurro - e il PAOK. Il giocatore preferirebbe rimanere in Serie A, ma se non dovesse concretizzarsi un trasferimento in Italia valuterà anche l'opzione greca.