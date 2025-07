Raspadori-Atletico, Romano: "Contatto di un mese fa! Affare col Napoli non ancora avviato"

vedi letture

L'Atletico Madrid ha effettuato un sondaggio per Giacomo Raspadori. Non recentemente, ma diverso tempo fa, secondo Fabrizio Romano. L'esperto di mercato tramite il proprio canale Youtube ha raccontato un retroscena: "Il discorso Atletico Madrid-Raspadori nasce quando gli agenti di Raspadori chiudono l'operazione Ruggeri tra Atalanta e proprio Atletico Madrid. In quel momento l'Atletico ha chiesto informazione all'agente Tullio Tinti. L'Atletico Madrid aveva pensato anche a Lookman, ha preso Thiago Almada, ma non si fermerà qui.

Su Raspadori l'Atletico ha chiesto informazioni già al momento della chiusura dell'operazione Ruggeri (fine giugno, inizio luglio, ndr). Ha voluto sapere le condizioni dell'operazione, quindi si è informato. Ma al momento non c'è una trattativa vera e propria. Staremo a vedere se l'Atletico Madrid sceglierà di procedere, come e quando. Intanto gli spagnoli si stanno focalizzando sulle cessioni. Il contatto con gli agenti di Raspadori risalgono a quel momento di cui parlavo prima, ma non è ancora un'operazione avviata col Napoli in questo momento".