Gutierrez-Napoli, Moretto ribadisce: "Principio d'accordo col Girona! Per chiudere..."

vedi letture

Matteo Moretto, giornalista ed esperto di mercato, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre: “Nella giornata di ieri, c'è stata un'accelerata importante per portare Gutierrez in Campania. Il Napoli ha cercato di chiudere un'intesa: principio d'accordo col Girona per il giocatore che piace a Conte e Manna, mettendo tutti d'accordo. Da quello che mi raccontano, manca solo l'ultimo step, l'accordo sul contratto di Gutierrez. Il Napoli offre un quinquennale da 2,5 milioni di euro netti a salire, ma il calciatore chiede ancora qualcosa dal punto di vista economico.

Oggi è una giornata importante ed entro domani la trattativa può evolversi per portare alla chiusura. Il Napoli sta provando a portare a casa il giocatore spagnolo. Perché proprio lui? Negli ultimi giorni, il Napoli si è seduto a tavolino per capire dove rinforzare la rosa e quali investimenti valga la pena fare. Saltato Ndoye, il Napoli si è preso un momento per decidere e nelle ultime 48 ore ha scelto di accelerare per Gutierrez, che tra l’altro ha cambiato agente, affidandosi a Garcia Quillon che storicamente ha ottimi rapporti con De Laurentiis”.