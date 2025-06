Ultim'ora Beukema-Ndoye, Romano: "Contatti col Bologna ancora in corso, il Napoli ha già i contratti"

vedi letture

L'asse Napoli-Bologna continua a essere caldo. Le ultime su Sam Beukema e Dan Ndoye vengono raccontate dall'esperto di mercato Fabrizio Romano: "I contatti stanno continuando anche in questo weekend per il Napoli che lavora a Sam Beukema, con cui ha un accordo sul contratto ma non quello col Bologna sul prezzo. E lo stesso vale per Dan Ndoye: accordo con il giocatore, trattativa in corso con il Bologna. Beukema e Ndoye restano due discorsi in corso col Bologna.

Noa Lang? Il Napoli spera di chiudere la prossima settimana definitivamente. Il giocatore guadagnerà 2,8 milioni di euro netti, accordo vicino col PSV Eindhoven per 25 milioni più bonus", racconta l'esperto di mercato tramite il suo canale Youtube.