Rai conferma: Nunez è il sogno di Conte. Serve l'addio di Osimhen: le ultime

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato, è intervenuto a Rai 2 nel corso de La Domenica Sportiva facendo il punto sul mercato del Napoli: "Capitolo Victor Osimhen: il suo entourage che in questo momento tratta con l’Arabia, non chiude le porte a una nuova trattativa con l’Al-Hilal. 35 milioni di stipendio forse sono pochi, si potrebbe arrivare a 40.

L’accordo con il Napoli c’è: 75 milioni di euro in tre rate. La Juventus in questo momento non può rilanciare. La cessione di Osimhen è importante perché con quei soldi Manna può acquistare l’attaccante. Il nome dei sogni di Antonio Conte è Darwin Nunez del Liverpool: c’è solo il Napoli tra i club in Italia, il Milan no. L’alternativa invece porta a Lorenzo Lucca".