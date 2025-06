Il Napoli non perde di vista Lang! Lui sogna l'azzurro: la valutazione del Psv

vedi letture

Sono 11 i gol che Noa Lang ha collezionato in Eredivisie (con 10 assist) con la maglia del Psv: resta un esterno che occupa un posto di rilievo sulla lista della spesa del Napoli. Lo conferma l'edizione odierna del Corriere dello Sport, sottolineando che a lui piace da mesi l’idea di trasferirsi al Napoli: lo avrebbe già fatto in inverno se solo il Psv, il club a cui è legato da un contratto fino al 2028 non avesse bloccato l’affare. Ma ora la storia è cambiata.

Per lui e anche per gli altri: al prezzo giusto sono tutti ritenuti cedibili. La valutazione di Lang, 26 anni da festeggiare domani, si aggira intorno ai 25-30 milioni di euro. Il ragazzo che il Psv acquistò dal Bruges nell’estate 2023 investendo 12 milioni e mezzo. Madre olandese e padre del Suriname, Noa è inseguito anche dall’OM. Ma il Napoli non molla la presa: piace molto e da molto tempo. Il gradimento è reciproco e si lavora concretamente.