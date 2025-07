Bologna, il Napoli non distrae Ndoye: doppietta nella prima uscita rossoblù

Prima sgambata per il Bologna con tanti gol e anche con la prima doppietta in maglia rossoblù per Ciro Immobile. L'amichevole con il Gitschberg Jochtal è stata nel segno del bomber da 201 gol in Serie A e dell'ala elvetica Dan Ndoye, obiettivo di mercato del Napoli di Antonio Conte. Una doppietta a testa per i due nel primo tempo, destro all'angolino e mancino per Ciro, destro di mezzo volo e botta per lo svizzero, che dunque si confermano giocatori prolifici e cinici, poi nella ripresa ad arrotondare ci hanno pensato Castro, Cambiaghi e Orsolini (doppietta).

