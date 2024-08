Brescianini, Schira svela tutto: "Balletto al rialzo durante le visite ed il Napoli l'ha mollato!"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista ed esperto di mercato, Nicolà Schira, che è tornato sul caso Brescianini: "L'Atalanta ha rilanciato, il Frosinone l'ha fatto sapere al Napoli che ha avuto la possibilità di rilanciare ed il club azzurro invece ha fatto riflessioni ed ha deciso di non proseguire e andare su un giocatore più rodato evidentemente. Brescianini buon giocatore ma fino all'anno scorso era in B.

Il balletto non ha convinto il Napoli e così nonostante le visite s'è tirato indietro. E' ormai sempre più frequente, neanche le visite mediche mettono al riparo da sorprese. Il Napoli non lo ammetterà mai, ma non ha gradito il balletto del Frosinone e dell'agente perché se fai le visite, fai le visite, ma invece non era insensibile ad offerte migliori. Stiamo parlando di un ottimo giocatore, ma era un rincalzo, e quindi hanno deciso diversamente. Poi c'è la versione del Frosinone sulle condizioni, dell'Atalanta sul rilancio... ma se mandi un giocatore alle visite il Frosinone ha dato l'avallo e perciò è stata anticipata l'operazione come spesso accade".