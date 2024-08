Ufficiale Brighton, Gilmour neanche in panchina: al suo posto gioca il nuovo acquisto

vedi letture

Alle 20.45 il Brighton scende in campo contro il Crawely Town per il secondo turno di Coppa di Lega inglese. Dopo la titolarità nel match di sabato scorso in Premier vinto contro il Manchester United, l'obiettivo di mercato del Napoli Billy Gilmour non è stato convocato.

Da capire se il centrocampista scozzese è stato risparmato dopo gli 89' giocati pochi giorni fa oppure non è stato convocato in previsione di una prossima cessione. Ricordiamo che il Brighton ha acquistato nello stesso ruolo Matthew O'Riley, che stasera farà il suo debutto da titolare.