Brighton, Gilmour non convocato per l'ultima amichevole: si avvicina al Napoli?

vedi letture

Tra le fila degli inglesi assente Billy Gilmour, il centrocampista sempre più vicino al Napoli non è stato convocato dal tecnico tedesco Hürzeler.

Tra poco, ore 16, il Brighton scende in campo contro il Villarreal per l'ultimo tet amichevole prima dell'esordio in Premier League di sabato prossimo contro l'Everton. Tra le fila degli inglesi assente Billy Gilmour, il centrocampista sempre più vicino al Napoli non è stato convocato dal tecnico tedesco Hürzeler.

Per completare l'arrivo in azzurro del centrocampista scozzese si attende sempre un'uscita a centrocampo, che potrebbe accadere nelle prossime ore. Per il trasferimento al Brentford di Jens Cajuste, infatti, sembra tutto fatto. Lunedì potrebbero esserci le visite e le firme dello svedese con il club inglese.