Si riapre Milinkovic-Savic! CdM: si lavora col Torino a una contropartita, i dettagli

vedi letture

Il Napoli è attivo su più fronti e guarda anche alla porta: serve un profilo di esperienza da affiancare ad Alex Meret. Il nome in cima alla lista è quello di Vanja Milinkovic-Savic. Negli ultimi giorni i contatti con l’entourage del portiere serbo si sono intensificati, segnale di una volontà concreta da parte del club partenopeo di portare a casa l’estremo difensore del Torino. L’operazione, però, non è semplice da incastrare a livello economico, soprattutto considerando che sul tavolo c’è anche un’altra trattativa con i granata: quella per Cyril Ngonge. Il Napoli è fortemente interessato all’esterno offensivo belga e le parti hanno già avuto un confronto proficuo sulle cifre.

Il Torino propone un prestito oneroso da 1 milione di euro con diritto di riscatto fissato a 7 milioni, per un totale di 8 milioni complessivi. Il Napoli, però, spinge per trasformare il diritto in obbligo di riscatto, una condizione che garantirebbe maggiore certezza sull’operazione. L’asse con il club granata resta dunque caldo, con Milinkovic-Savic e Ngonge al centro delle discussioni. De Laurentiis e Manna lavorano per trovare l’intesa giusta e dare a Conte i rinforzi richiesti in vista della nuova stagione. A riportarlo è l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.