Quale centravanti? Repubblica: nessun passo avanti per Nunez, si avvicina Lucca per 35mln!

Lorenzo Lucca è sempre più vicino al Napoli. L’attaccante dell’Udinese è un obiettivo concreto per rinforzare il reparto offensivo azzurro, mentre il club lavora su più fronti, dalla possibile cessione di Victor Osimhen al piano parallelo che porta a Darwin Nunez del Liverpool. Secondo quanto riportato da La Repubblica, la svolta per Lucca è arrivata venerdì scorso, con contatti intensi tra il Napoli, l’entourage del giocatore e la dirigenza friulana per trovare un accordo sulla valutazione complessiva. Il club di De Laurentiis è pronto a spingersi fino a 35 milioni di euro, bonus inclusi, per assicurarsi il centravanti classe 2000.

Diversa la situazione per Darwin Nunez. L’uruguaiano ha sicuramente un altro profilo, con maggiore esperienza internazionale e il ruolo da titolare garantito. Tuttavia, il Liverpool non intende scendere sotto i 60 milioni richiesti, e l’incontro recente tra il ds azzurro Giovanni Manna e il procuratore Fali Ramadani non ha prodotto passi avanti concreti. Per questo motivo, al momento è Lucca a essere in pole. Il Napoli vanta un canale preferenziale con l’Udinese grazie agli ottimi rapporti tra De Laurentiis e la famiglia Pozzo. La concorrenza di Milan e Atalanta esiste, ma ora spetta ai partenopei decidere se affondare il colpo.