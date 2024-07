Buongiorno ha firmato, oggi l'annuncio: la ricostruzione della giornata di ieri

La storia infinita stavolta è finita sul serio. Visite, firma sul contratto con il presidente De Laurentiis ed ora vacanze, scrive il Corriere dello Sport su Alessandro Buongiorno che è un nuovo giocatore del Napoli: giovedì sera è arrivato a Roma, ieri mattina ha svolto le visite mediche a Villa Stuart e poi, poco prima delle 13, ha lasciato la clinica per raggiungere De Laurentiis in FilmAuro, a Palazzo Bonaparte, piazza Venezia per immortalare il momento delle firme sul contratto fino al 2029.

Intorno alle 13, una volta terminate le visite accuratissime, il giocatore e l'agente Cristiano Pavone raggiungono ADL e Chiavelli alla FilmAuro: un po' di ristoro, considerando il caldo e l'afa, e poi le firme. E così, dopo pranzo, Alessandro Buongiorno è un giocatore del Napoli, prima ancora del tweet del presidente (che arriverà quest'oggi). Investimento enorme i 35mln + 5 di De Laurentiis considerando che il club quest'anno non avrà a disposizione i maxi introiti della Champions e neanche quelli mini della Conference. Al giocatore un quinquennale con ingaggio di base da 2,5 milioni e una clausola rescissoria da 70 milioni attiva dal terzo anno in poi. Ora le vacanze: per lui appuntamento a Castel di Sangro.