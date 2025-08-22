Hojlund costa 50mln totali! Mediaset: "E' stato offerto a tutta Europa, Napoli in pole"

Tutto su Rasmus Hojlund: questa la tattica del Napoli per reagire velocemente all'infortunio che terrà Romelu Lukaku lontano dai campi per diversi mesi. Hojlund può arrivare anche a titolo definitivo, con la formula del prestito oneroso e obbligo di riscatto, anche se ballano ancora cinque milioni coi Red Devils. Il club inglese vorrebbe 5 milioni più 40 di riscatto, invece Manna e De Laurentiis valutano il classe 2003 quaranta milioni complessivi (quindi 5 di prestito e 35 di riscatto).

I buoni rapporti tra le parti fanno sì che i contatti continueranno anche nelle prossime ore, la trattativa prosegue e si respira comunque ottimismo. Intanto dalla Germania spunta una nuova voce: Hojlund sarebbe stato offerto al Bayern Monaco, con i tedeschi che, al momento, stanno lavorando su altre piste. In realtà, secondo Sportmediaset, il danese sarebbe stato offerto a club dei 5 top campionati europei, ma il Napoli ora è in pole.