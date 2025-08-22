Elmas ha rifiutato 4 club per il Napoli! Schira: "Affare da 14mln complessivi"

vedi letture

Nicolò Schira sul suo profilo Youtube parla di Napoli, del mercato, del ritorno vicino di Elmas, delle strategie del club azzurro: "Il Napoli deve prendere un vice Anguissa ma è molto tentato dal riportare a casa un jolly come Elmas che sta spingendo in tutti i modi per tornare e ha detto no al Betis, al Wolfsburg e al West Ham per aspettare gli azzurri. Elmas ha detto no anche al Torino che infatti ora è forte su Oristanio". E ancora: "Elmas può fare l'esterno e la mezzala, ecco perché Conte ha dato il via libero. Prestito oneroso a 1-2 milioni con diritto di riscatto a 12 milioni. Quindi un affare da circa 14 milioni complessivi".

Elmas era arrivato a Napoli giovanissimo nel 2019. Nel 2023 è stato uno dei protagonisti dello scudetto con Spalletti: era una sorta di dodicesimo, entrava sempre e ricopriva il ruolo di centrocampista oppure esterno. In totale ha segnato 19 gol in 189 presenze e poi a gennaio 2024 fa ha chiesto la cessione per giocare con continuità, così il Napoli l'ha ceduto al Lipsia per 25 milioni di euro. In Germania, però, Elmas non ha mai trovato spazio. A gennaio il ritorno in Italia in prestito a Torino: 4 gol e ottime prestazioni, però i granata non lo hanno - ancora - riscattato e così ora ci ripensa il Napoli per completare l'attacco e la costruzione della rosa.