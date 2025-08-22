Ufficiale Elmas sempre più vicino al Napoli? Il Lipsia non lo convoca all'esordio in Bundes

Eljif Elmas sembra sempre più vicino a lasciare il Lipsia. Il macedone non è stato convocato dal club tedesco per la prima giornata di Bundesliga contro il Bayern Monaco, il cui fischio d'inizio è previsto questa sera alle ore 20:30. Il centrocampista ex Napoli era stato escluso dalla lista dei convocati già nelle ultime due partite, il suo addio in questa finestra di calciomercato è ormai quasi certo.

Le possibili destinazioni.

Il Napoli vuole riportare Elmas in azzurro ed ha già presentato un'offerta al Lipsia per un prestito oneroso con diritto di riscatto a circa 12 milioni di euro: è possibile che gli azzurri dovranno alzare le cifre della proposta, ma la formula dell'operazione e la volontà del calciatore favoriscono positivamente la chiusura dell'affare. Nelle ultime ore si è registrato un interesse della Roma, che sta valutando di inserirsi nella corsa al centrocampista macedone viste le difficoltà incontrate per Sancho: al momento però il Napoli è in vantaggio e non sarà facile battere la concorrenza della società partenopea.