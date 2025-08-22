Sorpresa Elmas, spunta la Roma! Sky: "Tentativo dopo il no di Sancho"

Eljif Elmas è un obiettivo del Napoli per questa finestra estiva di calciomercato: la dirigenza vuole riportarlo in azzurro per le sue qualità e la sua capacità di poter giocare sia come centrocampista che in veste di esterno offensivo, così è stata già presentata un'offerta al Lipsia per un prestito oneroso con diritto di riscatto. Tuttavia, per il macedone bisogna ben guardarsi dalla concorrenza: infatti, oltre il Torino spunta un altro club di Serie A interessato.

Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di calciomercato Sky, anche la Roma sta valutando di acquistare Eljif Elmas. I giallorossi hanno in Jadon Sancho del Manchester United il primo obiettivo, ma viste le non poche difficoltà riscontrate nella trattativa per l'attaccante inglese (il giocatore non ha ancora dato il via libera al trasferimento) si sta pensando di virare sul macedone come alternativa. Di Marzio specifica che la Roma, per superare la concorrenza del Napoli, dovrebbe presentare un'offerta per la cessione a titolo definitivo. Inoltre, va ricordato come Elmas, almeno ad oggi, abbia dato priorità al ritorno in azzurro mettendo in stand-by tutte le altre proposte.