Dovbyk, Romano: "Il Napoli non avanza perché ha altre priorità e il Villarreal insiste"TuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:10Calciomercato Napoli
di Fabio Tarantino

Artem Dovbyk resta nel mirino del Napoli che però adesso ha altre priorità per l'attacco. Ne ha parlato Matteo Moretto sul profilo Youtube di Fabrizio Romano. 

"Il Villarreal continua a pensare a Dovbyk che è un obiettivo concreto del club ma ad oggi non c'è accordo per la struttura dell'operazione. Vedremo se le cose potranno cambiare. Dovbyk è anche nella lista del Napoli che però adesso sta cercando di capire prima se riuscirà ad arrivare a determinate soluzioni, piani A. Dovbyk non è un piano B ma è uno dei nomi in lista. Il Napoli lo tiene lì ma non avanza". 