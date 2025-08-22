Jackson-Napoli, retroscena Schira: "Era il piano A solo con questa formula"
Il giornalista Nicolò Schira sul suo profilo Youtube parla di Napoli, del mercato e delle scelte del club azzurro per l'attacco: "Nicolas Jackson può diventare il piano A del Napoli solo se il Chelsea lo da in prestito con diritto di riscatto. In Premier, però, i Blues sanno che ci sono club disposti ad accontentare le proprie richieste e quindi Jackson non è al momento una pista percorribile per il Napoli. Hojlund ha aperto la porta agli azzurri ma solo a titolo definitivo. Il Napoli riflette avendo appena comprato Lucca e poi Lukaku torna a gennaio, non è che ha smesso di giocare. Quindi riflessioni in corso".
