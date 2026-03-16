Calciomercato Napoli, nuovo portiere in estate? Il Mattino: "Idea Butez se parte Meret"
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La decisione definitiva verrà presa a fine stagione, quando il Napoli valuterà tutti gli scenari legati alla porta.
Il Napoli riflette anche sulla situazione portieri in vista della prossima stagione. Dopo l’arrivo di Milinkovic-Savic la scorsa estate, non è escluso che possa cambiare ancora qualcosa, soprattutto se dovesse concretizzarsi l’addio di Alex Meret, che ha rinnovato la scorsa estate ma che potrebbe pensare di andar via.
Napoli su Butez?
Secondo quanto riportato da Il Mattino, Antonio Conte avrebbe già individuato un possibile profilo: “C’è un portiere che piace molto a Conte ed è Jean Butez del Como. Ha 31 anni, ma il tecnico è rimasto colpito dal suo gioco con i piedi”. La decisione definitiva verrà presa a fine stagione, quando il Napoli valuterà tutti gli scenari legati alla porta.
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