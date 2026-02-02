Ufficiale Cambia il prestito di Sgarbi: l'azzurro lascia il Pescara e torna in Campania

L'attaccante Lorenzo Sgarbi chiude la sua avventura con la maglia del Pescara e torna in quell'Avellino dove si era messo in luce in Serie C, il tutto con la regia del Napoli proprietario del cartellino. Questi i due comunicati: "La Pescara Calcio comunica di aver risolto anticipatamente il rapporto di prestito del calciatore Lorenzo Sgarbi, in accordo con la SSC Napoli. La Società ringrazia Lorenzo per l’impegno e la professionalità dimostrati nel periodo trascorso in maglia biancazzurra e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera sportiva. In bocca al lupo, Lorenzo".

"L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver acquisito dalla S.S.C. Napoli , a titolo temporaneo con diritto di opzione, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Sgarbi. Nato a Bolzano il 24 marzo 2001 il nuovo calciatore biancoverde è cresciuto tra le giovanili del SudTirol e quelle del Napoli. Tra i professionisti ha indossato le maglie di Legnago Salus, Renate, Pro Sesto, Avellino, Bari, Juve Stabia e Pescara. In totale, nelle competizioni professionistiche italiane, ha collezionato 150 presenze mettendo a segno 13 gol e fornendo 23 assist a propri compagni di squadra. Per Lorenzo si tratta di un ritorno in biancoverde indossato la maglia dell’Avellino nella stagione 2023/2024 mettendo a referto 8 gol e 15 assist. Bentornato in Irpinia Lollo".