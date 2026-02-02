Il borsino (finale) del calciomercato: solo due arrivi e rispettato il blocco soft
(Su Tuttonapoli 'il borsino del calciomercato', come da ormai 20 anni, per riepilogare tutti i movimenti in entrata ed in uscita del Napoli)
Di seguito il riepilogo finale al 2 febbraio, ore 20 - Il Napoli chiude la sessione invernale, penalizzata pesantemente dal blocco soft al mercato, con soltanto due arrivi e mantenendo in equilibrio il saldo entrate-uscite per evitare ulteriori sanzioni nella prossima finestra. Con le cessioni in prestito oneroso con diritto di riscatto di Noa Lang al Galatasaray e Lorenzo Lucca al Nottingham il club partenopeo è riuscito a ritagliarsi 5mln complessivi e lo spazio per altrettanti prestiti onerosi e spazio salariale per gli ingaggi. Per Giovane il Napoli ha sfruttato i buoni rapporti col Verona, accordandosi con una formula creativa: titolo definitivo per 2mln più 18mln di bonus a fine stagione e prestito a 3mln per Alisson Santos (con riscatto intorno ai 16mln) dallo Sporting Lisbona. Preso anche un talento classe 2008 per la Primavera: Milton Pereyra, ex Boca Juniors, a parametro zero. In uscita anche Marianucci, finito in prestito secco al Torino.
IN ENTRATA
Giovane 100% (definitivo a 2mln più 18mln di bonus, Verona)
Alisson Santos 100% (prestito a 3mln e diritto di riscatto a 16mln, Sporting)
Milton Pereyra 100% (definitivo a parametro zero, Boca Juniors)
IN USCITA
Lang 100% (prestito oneroso a 3mln con diritto di riscatto, Galatasaray)
Lucca 100% (prestito oneroso a 2mln con diritto di riscatto a 40mln, Nottingham)
Marianucci 100% (in prestito, Torino)
Ambrosino 100% (in prestito, Modena)
ROSA ATTUALE
PORTIERI: Meret, Contini, Ferrante, Milinkovic-Savic
DIFESA: Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Buongiorno, Olivera, Spinazzola, Beukema, Gutierrez
CENTROCAMPO: Lobotka, Anguissa, Mazzocchi, McTominay, Gilmour, Vergara, De Bruyne, Elmas
ATTACCO: Politano, Neres, Lukaku, Hojlund, Giovane, Alisson Santos
SITUAZIONE CONTRATTUALE ROSA:
2031 - Lucca, Hojlund, Contini
2030 - Marianucci, Ferrante, Lang, Beukema, Milinkovic-Savic, Gutierrez, Giovane (+1)
2029 - Buongiorno, McTominay, Gilmour, Hasa
2028 - Di Lorenzo (+1), Cheddira, Neres (+1)
2027 - Lobotka (+1), Rrahmani (+1), Olivera, Mazzocchi (+1) Politano, Lukaku, Meret, Vergara, Anguissa, De Bruyne (+1)
2026 - Spinazzola, Juan Jesus, Coli Saco
(anni di opzioni a favore del club)
