Tuttonapoli Il borsino (finale) del calciomercato: solo due arrivi e rispettato il blocco soft

(Su Tuttonapoli 'il borsino del calciomercato', come da ormai 20 anni, per riepilogare tutti i movimenti in entrata ed in uscita del Napoli)

Di seguito il riepilogo finale al 2 febbraio, ore 20 - Il Napoli chiude la sessione invernale, penalizzata pesantemente dal blocco soft al mercato, con soltanto due arrivi e mantenendo in equilibrio il saldo entrate-uscite per evitare ulteriori sanzioni nella prossima finestra. Con le cessioni in prestito oneroso con diritto di riscatto di Noa Lang al Galatasaray e Lorenzo Lucca al Nottingham il club partenopeo è riuscito a ritagliarsi 5mln complessivi e lo spazio per altrettanti prestiti onerosi e spazio salariale per gli ingaggi. Per Giovane il Napoli ha sfruttato i buoni rapporti col Verona, accordandosi con una formula creativa: titolo definitivo per 2mln più 18mln di bonus a fine stagione e prestito a 3mln per Alisson Santos (con riscatto intorno ai 16mln) dallo Sporting Lisbona. Preso anche un talento classe 2008 per la Primavera: Milton Pereyra, ex Boca Juniors, a parametro zero. In uscita anche Marianucci, finito in prestito secco al Torino.

IN ENTRATA

Giovane 100% (definitivo a 2mln più 18mln di bonus, Verona)

Alisson Santos 100% (prestito a 3mln e diritto di riscatto a 16mln, Sporting)

Milton Pereyra 100% (definitivo a parametro zero, Boca Juniors)

IN USCITA

Lang 100% (prestito oneroso a 3mln con diritto di riscatto, Galatasaray)

Lucca 100% (prestito oneroso a 2mln con diritto di riscatto a 40mln, Nottingham)

Marianucci 100% (in prestito, Torino)

Ambrosino 100% (in prestito, Modena)

ROSA ATTUALE

PORTIERI: Meret, Contini, Ferrante, Milinkovic-Savic

DIFESA: Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Buongiorno, Olivera, Spinazzola, Beukema, Gutierrez

CENTROCAMPO: Lobotka, Anguissa, Mazzocchi, McTominay, Gilmour, Vergara, De Bruyne, Elmas

ATTACCO: Politano, Neres, Lukaku, Hojlund, Giovane, Alisson Santos