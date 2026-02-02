Il Napoli prende una stellina 2008 dal Boca Juniors! Sky: Milton Pereyra alle firme

Milton Pereyra, giovane attaccante classe 2008 considerato uno dei talenti più promettenti del settore giovanile del Boca Juniors, sarebbe ormai a un passo dal trasferirsi in Italia. Il Napoli ha accelerato nel mese di dicembre, chiudendo l'operazione, e in questi minuti arriverà la firma sul contratto. A riferirlo è Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport: "Napoli, alle firme il giovane attaccante Milton Pereyra, classe 2008 del Boca Juniors".

Negli ultimi anni, diversi giovani calciatori del Boca hanno lasciato il club grazie alla responsabilità genitoriale, un meccanismo legale che consente ai genitori o ai tutori di svincolare un giocatore dal club fino alla firma di un contratto professionistico. Anche Pereyra ha scelto questa via per trasferirsi in Europa. Il giocatore, ad ogni modo, arriverà come rinforzo per la Primavera.