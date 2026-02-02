Retroscena Alisson Santos: voleva rimanere allo Sporting, ecco perché ha cambiato idea

Le visite mediche svolte a Villa Stuart hanno segnato l’ultimo passaggio prima dell’annuncio ufficiale: Alisson Santos è ormai un nuovo giocatore del Napoli. L’esterno offensivo arriva dallo Sporting CP con la formula del prestito e diritto di riscatto, per un’operazione complessiva che può toccare quota 20 milioni di euro. Nel dettaglio, il club azzurro verserà 3 milioni per il prestito e, in caso di riscatto, altri 15 milioni.

Secondo quanto riportato dal quotidiano portoghese O Jogo, però, il percorso che ha portato alla Serie A non era quello inizialmente immaginato dal giocatore. Il suo progetto prevedeva la permanenza allo Sporting, ma lo scenario è cambiato con la crescita interna di Luis Guilherme e Faye, destinati ad avere maggiore spazio. A quel punto, l’occasione italiana è diventata un’opzione concreta e immediata.