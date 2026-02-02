Juanlu, Gazzetta: "Ormai è un'ossessione, magari a luglio Napoli riuscirà a prenderlo"

vedi letture

E adesso, se possibile, proverà ancora e di nuovo di portare in Italia Juanlu Sanchez (22), che ormai viene corteggiato con talmente tanta insistenza da essersi trasformato in ossessione. Così l'edizione odierna scrive della telenovela che riguarda l'esterno del Siviglia, accostato al Napoli ormai dalla scorsa estate.

"I tempi di recupero di Di Lorenzo tolgono pressione, e se a Villa Stuart dovessero confermare la diagnosi di ieri, Zappa del Cagliari svanirà. Magari non Juanlu Sanchez, non definitivamente. Perché avendo cominciato a luglio scorso a trattarlo, si potrebbe sempre pensare di arrivare a luglio prossimo per concludere. Juanlu ci mettere la firma e la candelina sul contratto per il futuro.