Retroscena Juanlu, trattativa chiusa ma poi improvvisamente saltata: il motivo

Nuovo stop sul mercato per il Napoli. Quando l’operazione per Juanlu Sanchez sembrava ormai definita, il Siviglia ha improvvisamente tolto il giocatore dal mercato. Il tecnico Matías Almeyda ha parlato di una cessione improbabile, negando contatti concreti. Lo scrive Il Roma.

Una frenata che ha spiazzato il ds azzurro Giovanni Manna, pronto a consegnare a Antonio Conte un rinforzo ideale per la fascia destra. Anche il presidente del Siviglia ha chiuso tutto. Ma l'operazione col Napoli era praticamente fatta, prima che gli andalusi cambiasero idea.