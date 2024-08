Caos Chelsea, è nei guai: ha 17 esuberi e può fare solo altri 3 prestiti

Il Chelsea ha una rosa che ha evidenti problemi di abbondanza. Il numero esagerato di calciatori a disposizione di Enzo Maresca - quasi 50 - costringerà il club a prendere decisioni importanti sul mercato ed in tempi rapidi dato che a breve si dovrà presentare la lista finale di Premier League per la stagione 2024-25.

Il giornalista della BBC, Nizaar Kinsella, su X ha chiarito la situazione dei Blues. Al momento sono 17 gli esuberi, tra cui l’obiettivo del Napoli Romelu Lukaku: Kepa, Broja, Datro Fofana, Lukaku, Chalobah, Casadei, Angelo, Bergstrom, Deivid Washington, Anjorin, Matos, Vale, Kellyman, Castledine, Acheampong, George.

Sarà quindi fondamentale operare diverse cessioni. Inoltre i limiti di prestito internazionali imposti dalla FIFA hanno lasciato il Chelsea con la possibilità di poter fare solo altri tre prestiti. Una situazione ai limiti del surreale frutto delle ultime sessioni di mercato fatte di scelte sbagliate e spese folli.

There's criticism of Chelsea's squad size but Maresca has only a slightly oversized group at the moment:



