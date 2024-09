Cds: "Kvaratskhelia vuole ingaggio da top player. L'accordo sul rinnovo si troverà"

Resta ancora un nodo da sbrogliare. Il rinnovo del contratto. Il riferimento è al futuro di Kvaratskhelia. Ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport dopo la vittoria contro il Monza che vale la ritrovata vetta della classifica.

"Kvara reclama un trattamento da top player, quantomeno da top player del Napoli. Qualche giorno fa il ds Manna ha provato a raffreddare gli animi, a non mettere fretta. «Ha ancora tre anni di contratto». È vero ma in questi casi si sa come va a finire. E la scottatura Osimhen è troppo recente per non aver lasciato il segno. L’accordo si troverà. Kvaratskhelia è l’uomo copertina di questo Napoli".