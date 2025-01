Cds - Pellegrini priorità a centrocampo: pressing per farlo arrivare subito

Lorenzo Pellegrini, 28 anni, capitano della Roma, è la mezzala offensiva in cima alla lista, la prima scelta per il centrocampo del Napoli: come scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola, Manna ci sta lavorando da un po’, è una questione complicata.

Per quale motivo? Intanto per i parametri, per un ingaggio che sfiora i 6 milioni con i bonus (4,5 di base), e da qualche giorno anche per una concorrenza che si staglia all’orizzonte: quella dell’Inter. Alle prese con la questione del malumore di Frattesi, a sua volta intenzionato a cambiare aria e finito proprio sul tavolo della Roma. Affare dunque non facile, ma il club azzurro vuole provarci.