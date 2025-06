Chalobah prima scelta per la difesa: sorpasso a due vecchi obiettivi

Trevoh Chalobah, 26 anni, è la prima scelta del Napoli per la difesa. Lo scrive 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Si è intrufolato di prepotenza tra Beukema e Gatti diventando di fatto il principale obiettivo per completare il reparto. Vedremo cosa ne penserà il Chelsea, proprietario del cartellino.

Ora Chalobah attende novità da Londra e da Napoli. Prima bisognerà trovare l'accordo con il club inglese, ovviamente. La mossa della società azzurra nasce anche dalle difficoltà incontrate su altri fronti: il Bologna continua a fare muro per Beukema, mentre la pista che porta a Gatti della Juventus appare complessa da percorrere.